Alınan bilgiye göre, Aleyna Sevim, Boss isimli köpeğine mama almak için Batı Mahallesi'ndeki bir dükkana köpeğini dışarıda bırakarak girdi. İş yerinden çıktıktan sonra köpeğini bulamayan Sevim, şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: AA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.