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Pendik'te Şahıs, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü - Son Dakika

Pendik'te Şahıs, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü

Pendik'te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Pendik\'te Şahıs, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü
25.11.2023 - 16:13,  Güncelleme: 16:47
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Pendik'te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Pendik'te dün gece saatlerinde yaşanan olayda Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz L., evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi başından vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın, çocuklarının gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri Yılmaz L.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yılmaz L. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET İŞLEDİ

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.'nin eşi İpek L'yi sıklıkla darbettiği öğrenildi. Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Pendik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Şahıs, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Şahıs, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü - Son Dakika
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