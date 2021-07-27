Pendik'te şahsın apartmandan kablo çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Pendik'te şahsın apartmandan kablo çaldığı anlar kamerada

Pendik'te şahsın apartmandan kablo çaldığı anlar kamerada Pendik'te bir apartmana giren şahıs, binanın tesisatında bulunan elektrik kablolarını kaşla göz arasında çaldı.

Pendik'te şahsın apartmandan kablo çaldığı anlar kamerada İSTANBUL - Pendik'te bir apartmana giren şahıs, binanın tesisatında bulunan elektrik kablolarını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik'te 14 Temmuz günü yaşanan olayda, yüzünde cerrahi maske bulunan bir şahıs apartmanın zillerine basarak kapının açılmasını bekledi. Şahıs daha sonra açılan kapıdan içeri girerek binanın asansörüne yöneldi. Asansörün yanındaki duvarda bulunan elektrik panosunu açan şahıs buradaki bazı kabloların bağlantılarını söktü. Şahıs daha sonra asansöre binerek yukarı katlarda bulunan kabloları söktü, ardından kablolarla beraber binadan ayrıldı. Şahsın, bina tesisatındaki elektrik kablolarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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