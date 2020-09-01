PENDİK'TE SAHTE ALTIN BOZDURAN KADIN KAMERADA - Son Dakika

PENDİK'TE SAHTE ALTIN BOZDURAN KADIN KAMERADA
PENDİK'te bir kuyumcu dükkanına sahte altın sattığı belirlenen kadın ve onunla işbirliği yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
PENDİK'te bir kuyumcu dükkanına sahte altın sattığı belirlenen kadın ve onunla işbirliği yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli kadının, kuyumcuda sahte altın sattığıanlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Ağustos tarihinde Deniz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın, sahte altın kolyeyi kuyumcu Ş.D.'ye satıp kayıplara karıştı. Altın kolyenin sahte olduğunu fark eden kuyumcu Ş.D. durumu hemen polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kameralara yansıyan şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda kimliğini belirlediği Sultan Y.'yi dün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sultan Y.' nin Gaziosmanpaşa'da bulunan bir kuyumcu dükkanına sahte altın sattığı öğrenildi. Soruşturma devamında Sultan Y. ile bağlantılı olarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli daha tespit edildi. Ekipler, Sabri S. ve Yalçın T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli kadının Pendik'te kuyumcu dükkanına girerek sahte altın sattığı anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" 30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim