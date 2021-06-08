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PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA - Son Dakika

PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

08.06.2021 22:30

Pendik'te sahte altın bilezik vererek, kuyumcuyu 10 bin 350 lira ve altın dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te sahte altın bilezik vererek, kuyumcuyu 10 bin 350 lira ve altın dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin dolandırıcılık anları kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te bulunan kuyumcu dükkanından, 25 Mayıs 2021 tarihinde sahte altın bilezikle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ekipler, kuyumcunun 10 bin 350 lira, 2 ziynet eşyası ve bir çift küpe dolandırıldığı anların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntü incelemesi sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin E.Ş., isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Ardından 3 Haziran 2021 tarihinde E.Ş., adlı şüpheli, Tuzla Şifa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki sorgulamasında, 2020 yılı içerisinde Kadıköy'de bir kuyumcudan 25 bin liralık dolandırıcılık olayına karıştığı ve Artvin'den dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

Dolandırıcılık, Kuyumcu, Pendik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUDAN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA - Son Dakika


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