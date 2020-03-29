Pendik'te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı - Son Dakika
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Pendik'te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı

21 dakika önce

Pendik'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almaya gittiklerinde saldırıya uğrayan 112 sağlık görevlileri yaşadıklarını anlattı.

Pendik'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almaya gittiklerinde saldırıya uğrayan 112 sağlık görevlileri yaşadıklarını anlattı.

Pendik'te gece geç saatlerde yeni tip korona virüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bazı şahıslar tarafından kesilerek saldırıya uğramıştı. Saldırılan ambulansın camı kırılmış, bir ambulans şoförü ile 2 sağlık personeli de darp edilmekten son anda kurtulmuştu. Saldırıya uğrayan 112 sağlık personeli o anları anlattı. Ambulans şoförü Halit Korucu, "Dün akşam korona şüphesiyle bir vaka adresine gittik. Hastayı ambulansımıza aldığımız sırada hasta yakınları olduğunu iddia eden kişiler hasta hakkında bilgi almak istediklerini söylediler. Ben de bilgi veremeyeceğimi söyledim. O esnada ambulansı yumruklamaya başladılar ve şoför kapısını açmaya çalıştılar. Bizleri darp edeceklerdi, ben de can havliyle kapıları kilitlemeye çalıştım. Kapılara saldırmaya başladılar. Olay yerinden kaçmaya çalışırken saldırgan şahıslar aracın arka kapısını açmaya çalıştılar. Bu esnada personeller neredeyse ambulanstan düşüyordu. Personeller kapıyı kapatır kapatmaz ben yine kaçmaya çalıştım ama saldırgan şahıslar eline aldığı büyük bir taş parçasını ambulansın gördüğünüz gibi camına atarak camın patlamasına sebep oldular. ve bizi kovalamaya başladılar. Biz Pendik Sahil Karakoluna gitmek zorunda kaldık, oraya sığındık. Olayların akabinde haberimizi alan Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca bizleri aradı. Bizlerin yanında olduğunu söyledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz yedi yirmi dört görevimizin başındayız, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ambulansta görevli Gülbahar Sevgili, "Dün akşam gitmiş olduğumuz bir korona şüpheli vakasında hastayı aldık. Hastanın muayenesini yaparken arka taraftan başka kişiler tarafından kim oldukları tanınmıyor, aracımıza bir saldırı oldu. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken arka kapımızı açmaya çalıştıklarından hasta yakını ve bizler neredeyse aşağıya düşme tehlikesi yaşadık" şeklinde konuştu.

"BAKANIN BİZİMLE İLGİLENMESİNE ÇOK DUYGULANDIM"

Ekip arkadaşları saldırıya uğrayan hemşire Büşra Kayalı Durmaz da, "Dün gece ben de nöbetteydim, ekip arkadaşlarımız korkunç bir olay yaşadılar. Bizler de çok üzüntü duyduk. Bu olayla ilgili bir tweet paylaşımı yaptım. Akabinde bakan bey görmüş beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekip arkadaşlarımızın numaralarını istedi bizden. Ben de kendisiyle bunları paylaştım ve tekrar ekip arkadaşlarımı saat 03.40 civarı onları arayarak geçmiş olsun dileklerini ve konunun takipçisi olacağını söyledi. Açıkçası ben çok duygulandım. Gecenin saat üç kırkında bizden başka insanların ayakta olması, bakan beyin onca işi gücü varken kalkıp bizimle ilgilenmesi çok duygulandırdı. Bunun akabinde tekrar bir tweet paylaşımı yaptım ve teşekkür ettim kendisine. Arkadaşlarıma tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bizler böyle üzücü olayları şu zamanlarda gerçekten yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pendik'te saldırıya uğrayan 112 sağlık ekibinin Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık personeli Büşra Kayalı Durmaz'ın ekip arkadaşları olduğu öğrenildi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Pendik'te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

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