Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun' - Son Dakika

Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'

23.03.2021 22:55

Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun' Pendik'te hırsızlarla baş edemeyen mahalleli, kapıları apartmanlara sakladı Pendik'te 4 kişiden oluşan çekçekçi grubu bir apartmana ait demir kapıyı 5 saniye içerisinde yerinden sökerek çaldı.

Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'

Pendik'te hırsızlarla baş edemeyen mahalleli, kapıları apartmanlara sakladı

İSTANBUL - Pendik'te 4 kişiden oluşan çekçekçi grubu bir apartmana ait demir kapıyı 5 saniye içerisinde yerinden sökerek çaldı. Binaya ait güvenlik kamerasından yaşanan hırsızlık anını izleyen bir apartman sakini ise, 'çok kolay çıkıyor, lanet olsun' diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde sokağa giriş yapan 4 çekçekci yolda yürüdükleri esnada bir apartmanın önünde durdu. Şüphelilerden ikisi sokak üzerinde gözcülük yaparken diğer iki kişiyse apartmana ait demir kapıyı 5 saniye içerisinde yerinden sökerek hızla uzaklaştı.

Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık anını güvenlik kamerasından izleyen bir apartman sakini 'çok kolay çıkıyor, lanet olsun' diyerek tepki gösterdi.

"Kapıları çalmasınlar diye apartmana sakladık"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan apartman sakini Mehmet K., "Binamızda her ne kadar güvenlik kamerası olsa da bu hırsızlıkların önüne geçemiyoruz. Karşı binadaki kapıyı da söküp götürmüşler. Buna bir çözüm bulunması lazım. Mağdur olan hep biz oluyoruz. Kapıların diğer kısımlarını da çalmasınlar diye apartmanın içerisine sakladık. 5 saniyede demir kapıyı söküp götürmüşler lanet olsun" diye konuştu.

Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'
Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'
Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'
Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun'

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te saniyelik demir kapı hırsızlığına tepki: 'Çok kolay çıkıyor, lanet olsun' - Son Dakika


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