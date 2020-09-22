PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika

PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ

PENDİK'TE scooter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Metehan Korkmaz'a hızla ilerleyen bir otomobil çarptı.

PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ, System.String[]
PENDİK'TE scooter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki  Metehan Korkmaz'a  hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç  hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuzenleri ile birlikte scooter kiralayan Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü birinci sınıf öğrencisi Metehan Korkmaz (20), yolun karşısına geçmek için ışıklarda beklemeye başladı. Korkmaz, kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra önce kuzenleri ardından kendisi scooter ile yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bazı araçlar yayaların geçmesini beklerken bu sırada sol şeritten Kadıköy yönüne giden bir otomobil, yolun karşısına geçen Metehan Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç, yere düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden kuzenleri ise hemen Korkmaz'ın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Korkmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından avukat olduğu öğrenilen  sürücü M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Metehan Korkmaz'ın ailesi ise şikayetçi olduğunu belirterek cadde üzerindeki kameraların incelenmesi istedi.

BABASI:  BU İŞİ SONUNA KADAR BIRAKMAYACAĞIM

Metehan Korkmaz'ın babası Bülent Korkmaz, "Benim çocuk ile yeğenler scooter kiraladı. Karşıdan karşıya geçerken kuzenlerin ikisi geçiyor, benim oğlum geçerken sol şeritten hızlı bir şekilde gelen avukat olduğu söylenen bayan oğluma çarpıyor. Eğer bu ülkede adalet varsa önce avukat bayan kendi adaletini sağlasın. Evde haber aldım, 21.30 gibi bana haber geldi. Hastaneye gittim, yoğun bakımda olduğu söylendi. Bir daha da çıkamadı. Karakola gidip şikayetçi oldum. Bu işi sonuna kadar bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim, adalet yerini bulana kadar" dedi.MOBESE kameralarının olayı kaydettiğini söyleyen Korkmaz, "Bu görüntüler ortaya çıkacak. Bunlar ortaya çıkmadan eğer o bayan avukatta birazcık Allah korkusu varsa gider adalet önünde gerçekleri anlatır. Gerçekler ortaya çıkar." dedi.

FURKAN PARLAK: ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KUZENİMİ HAVADA GÖRDÜM

Metehan Korkmaz ile yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Parlak, "Metehan benim kuzenim. Biz tam karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyordu, yaya geçidinde. En sağ ve orta şerit doluydu arabalar bekliyordu, en sol şerit de boştu. Hasan önce geçti, peşinden ben geçtim Metehan benim yarım metre arkamdaydı. 1 saniyelik olay, ben karşı kaldırıma adımımı attım. Metehan arkamdaydı çok yüksek bir ses geldi. Ben arkamı döndüğümde kuzenimi havada gördüm. 10 metre uçtu ileri. Yüzüstü düştü. Zaten o sırada boynu kırılmış. Ondan sonra biz koştuk hemen yanına her taraf kan revan içinde. Çocuğun yanına yattım, tişörtümü çıkarttım yaralarına bastırdım. Bizim işlediğimiz bir suç yok orada. Biz yaya geçidinden geçiyorduk, ister scooter ile olsun ister yaya" diye konuştu.

- İstanbul

Zahit Şeyhanoğulları, Otomobil, Adalet, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Türkiye'den bir Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi         
17:15
Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı         
16:59
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei