PENDİK'TE SCOOTERLA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN GENÇ ÖLDÜ - Son Dakika

PENDİK'TE scooter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Metehan Korkmaz'a hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuzenleri ile birlikte scooter kiralayan Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü birinci sınıf öğrencisi Metehan Korkmaz (20), yolun karşısına geçmek için ışıklarda beklemeye başladı. Korkmaz, kendilerine yeşil ışık yandıktan sonra önce kuzenleri ardından kendisi scooter ile yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bazı araçlar yayaların geçmesini beklerken bu sırada sol şeritten Kadıköy yönüne giden bir otomobil, yolun karşısına geçen Metehan Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç, yere düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden kuzenleri ise hemen Korkmaz'ın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Korkmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından avukat olduğu öğrenilen sürücü M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Metehan Korkmaz'ın ailesi ise şikayetçi olduğunu belirterek cadde üzerindeki kameraların incelenmesi istedi.

BABASI: BU İŞİ SONUNA KADAR BIRAKMAYACAĞIM

Metehan Korkmaz'ın babası Bülent Korkmaz , "Benim çocuk ile yeğenler scooter kiraladı. Karşıdan karşıya geçerken kuzenlerin ikisi geçiyor, benim oğlum geçerken sol şeritten hızlı bir şekilde gelen avukat olduğu söylenen bayan oğluma çarpıyor. Eğer bu ülkede adalet varsa önce avukat bayan kendi adaletini sağlasın. Evde haber aldım, 21.30 gibi bana haber geldi. Hastaneye gittim, yoğun bakımda olduğu söylendi. Bir daha da çıkamadı. Karakola gidip şikayetçi oldum. Bu işi sonuna kadar bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim, adalet yerini bulana kadar" dedi.MOBESE kameralarının olayı kaydettiğini söyleyen Korkmaz, "Bu görüntüler ortaya çıkacak. Bunlar ortaya çıkmadan eğer o bayan avukatta birazcık Allah korkusu varsa gider adalet önünde gerçekleri anlatır. Gerçekler ortaya çıkar." dedi.

FURKAN PARLAK: ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KUZENİMİ HAVADA GÖRDÜM

Metehan Korkmaz ile yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Parlak, "Metehan benim kuzenim. Biz tam karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyordu, yaya geçidinde. En sağ ve orta şerit doluydu arabalar bekliyordu, en sol şerit de boştu. Hasan önce geçti, peşinden ben geçtim Metehan benim yarım metre arkamdaydı. 1 saniyelik olay, ben karşı kaldırıma adımımı attım. Metehan arkamdaydı çok yüksek bir ses geldi. Ben arkamı döndüğümde kuzenimi havada gördüm. 10 metre uçtu ileri. Yüzüstü düştü. Zaten o sırada boynu kırılmış. Ondan sonra biz koştuk hemen yanına her taraf kan revan içinde. Çocuğun yanına yattım, tişörtümü çıkarttım yaralarına bastırdım. Bizim işlediğimiz bir suç yok orada. Biz yaya geçidinden geçiyorduk, ister scooter ile olsun ister yaya" diye konuştu.

- İstanbul