Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

09.06.2022 17:18

Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İlker Aşar'ın kullandığı 20 ACH 401 plakalı sebze yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü Aşar, kamyonu yolun sağına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Kamyonda büyük çapta hasar oluşan yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametindeki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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