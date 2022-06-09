Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te sebze yüklü kamyonda çıkan yangın hasara neden oldu.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İlker Aşar'ın kullandığı 20 ACH 401 plakalı sebze yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Aşar, kamyonu yolun sağına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Kamyonda büyük çapta hasar oluşan yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametindeki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.
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