Pendik'te şehit anneleri ve 100 yaş üzeri annelere ziyaret - Son Dakika

Pendik'te şehit anneleri ve 100 yaş üzeri anneler, Anneler Günü'nde unutulmadı. Pendik Kaymakamlığı görevlileri, şehit anneleri ve asırlık anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı, ikramlarda bulundu.



Pendik'te yaşayan şehit anneleri ve 100 yaş üzeri anneleri ziyaret eden Pendik Kaymakamlığı görevlileri, annelere çiçek, çikolata, kolonya ve maske hediye etti. Ayrıca yüz yaşının üzerinde olan annelere eşarp da hediye edildi.



Eşinin Anneler Günü kutlanan Cevahir Sertel, "Allah razı olsun, sizin geldiğiniz yeter bize. Sağ olun Allah razı olsun. Her zaman bekleriz" dedi.



Şehit annesi Firdevs Palut ise, "Gurur duyuyoruz, memnun oluyoruz. Anneler Günü buruk geçiyor bizim için ama kaderimiz, ne yapalım. Biz sahipsiz değiliz. Geliyorlar, arıyorlar, soruyorlar" dedi.



100 yaşın üzerindeki Havva Kaya, "Sağ olsun var olsun. Hediyesini kabul ettim. Teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL