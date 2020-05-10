Pendik'te şehit anneleri ve yüz yaş üzeri annelere 'Anneler Günü' ziyareti - Son Dakika

Pendik'te şehit anneleri ve yüz yaş üzeri annelere 'Anneler Günü' ziyareti

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan şehit anneleri ve yüz yaş üzeri anneler, Anneler Gününde unutulmadı. Pendik Kaymakamlığı görevlileri, şehit anneleri ve yüz yaş üzeri anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı, ikramlarda bulundu.

Pendik'te yaşayan şehit anneleri ve yüz yaş üzeri anneler, Anneler Gününde unutulmadı. Pendik Kaymakamlığı görevlileri, yüz yaşının üzerinde olan 29 anne ile 36 şehit annesini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. Ziyaret edilen annelere aynı zamanda çiçek, çikolata, kolonya ve maske ikramında bulunuldu. Ayrıca yüz yaşının üzerinde olan annelere eşarp da hediye edildi.

Eşinin anneler günü kutlanan Cevahir Sertel, "Allah razı olsun siz. Geldiğiniz yeter bize. Sağ olun Allah razı olsun. Her zaman bekleriz" dedi.

Şehit annesi Firdevs Palut, "Gurur duyuyoruz, memnun oluyoruz. Anneler Günü buruk geçiyor bizim için ama kaderimiz, ne yapalım. Biz sahipsiz değiliz. Geliyorlar, arıyorlar, soruyorlar" dedi.

100 yaşının üzerinde olan Havva Kaya, "Sağ olsun var olsun. Hediyesini kabul ettim. Teşekkür ederim" diye konuştu.