Pendik'te servis minibüsü devrildi
6 saat önce
İstanbul Pendik'te bir servis minibüsü D-100 Karayolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:38 Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te bir servis minibüsü D-100 Karayolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sonrası servis minibüsünü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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