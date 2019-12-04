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Pendik'te servis minibüsü devrildi

6 saat önce

İstanbul Pendik'te bir servis minibüsü D-100 Karayolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İstanbul Pendik'te bir servis minibüsü D-100 Karayolu Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sonrası servis minibüsünü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Pendik'te servis minibüsü devrildi

D-100 Karayolu, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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