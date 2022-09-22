PENDİK'TE SEVDİKLERİ KÖPEĞİ KUCAKLAYARAK ÇALDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE SEVDİKLERİ KÖPEĞİ KUCAKLAYARAK ÇALDILAR

22.09.2022 14:06

PENDİK'te karısı ve 2 çocuğuyla pet shop dükkanının önündeki 'Boss' isimli köpeği seven bir kişi, daha sonra çaldı.

PENDİK'te karısı ve 2 çocuğuyla pet shop dükkanının önündeki 'Boss' isimli köpeği seven bir kişi, daha sonra çaldı. Köpek hırsızı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nde bulunan pet shopun önüne karısı ve 2 çocuğuyla dün saat 16.30 sıralarında gelen bir kişi, dükkanın sahibine ait olan 'Boss' isimli köpeği sevmeye başladı. İddiaya göre köpeğin sahibi Samet Şener içeride müşteriyle ilgilendiği sırada pet shopun önünde köpeği sevmeye devam eden adam bir süre sonra köpeği kucağına aldı. Ardından karısı, çocukları ve kucağındaki köpekle birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Köpeğin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İLAÇ KULLANIYORDU, KİMDEYSE GETİRİP BIRAKSIN

Köpeğin ve aynı zamanda pet shopun sahibi Samet Şener, 2 kızıyla bir aile buraya geldi. Köpeği seviyorlar. Daha sonra köpeği alıp götürüyorlar. Köpek 2 buçuk senedir bizde. Bütün esnaf, çocuklar köpeğimi iyi tanır. Onu severler. Bunların niyeti farklıymış. Köpeğimi alıp götürdüler. Biz içerdeydik. Müşteriyle ilgileniyorduk. Köpek sizin mi diye sordular. Ona rağmen köpeği alıp götürdüler. Şikayetçi olduk. Köpeğimiz ilaçta kullanıyordu, kimdeyse getirip bıraksın. Beyaz Şivava cinsi erkek köpekti. Değeri de 8-10 bin lira arasıydı dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE SEVDİKLERİ KÖPEĞİ KUCAKLAYARAK ÇALDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:47 A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE SEVDİKLERİ KÖPEĞİ KUCAKLAYARAK ÇALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement