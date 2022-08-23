Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı - Son Dakika
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Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı

23.08.2022 16:48

Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanlarım yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan birkaç yolcu aşağı indi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.

İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI
Kaynak: İHA

Pendik, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı - Son Dakika
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