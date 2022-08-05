Pendik'te taksi İETT'ye çarptı, yolcular panikle dışarı çıktı - Son Dakika
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Pendik'te taksi İETT'ye çarptı, yolcular panikle dışarı çıktı

05.08.2022 14:01

Pendik'te seyir halinde olan taksi, önündeki aracın biranda durmasıyla İETT otobüsüne çarptı.

Pendik'te seyir halinde olan taksi, önündeki aracın biranda durmasıyla İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 yolcu hafif yaralanırken diğer yolcular ise panikle dışarı çıktı.

Olay, Pendik Tavşantepe yan yolda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan FIAT marka 35 UC 402 plakalı araç sürücüsü, kırmızı ışıkların yanmasıyla biranda durdu. O esnada arkadan gelen 34 TEF 97 plakalı taksi şoförü ise araca çarpmamak için aracını seyir halinde olan Pendik, Kartal güzergahında olan KM 23 hattındaki 34 DG 3994 plakalı İETT otobüsünün önüne kırıp çarptı. Kazanın etkisiyle İETT otobüsündeki yolcular, panikle dışarı çıkarken 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri hafif yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Otobüsün içi kalabalıktı, bir gürültü ile yere yığılmalar oldu"

Hatice Yeşiltepe isimli bir yolcu, "Biz arkada oturuyorduk. Otobüsün içi kalabalıktı. Bir gürültü ile yere yığılmalar oldu. İçerde bir abla bayıldı. Bir teyzenin de kolu burkuldu. Dışarı baktığımızda aracın kaza yaptığını gördük. Yolcular olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor, fotoğraf çeken video çeken var" dedi. - İSTANBUL

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PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Pendik, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te taksi İETT'ye çarptı, yolcular panikle dışarı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te taksi İETT'ye çarptı, yolcular panikle dışarı çıktı - Son Dakika
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