Pendik'te seyir halindeki otomobilde yangın - Son Dakika
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Pendik'te seyir halindeki otomobilde yangın

6 saat önce

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te seyir halindeki otomobilde yangın, System.String[]

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundan Kurtköy istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek indi.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:26 Kaynak: AA
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