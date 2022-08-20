İSTANBUL-PENDİK'TE TIR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-PENDİK'TE TIR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

20.08.2022 18:41
İSTANBUL-PENDİK'TE TIR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI

PENDİK'te seyir halindeki TIR, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

PENDİK'te seyir halindeki TIR, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Batı Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FHF 41 plakalı A.Ö. yönetimindeki TIR, Tuzla istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde ilerleyen 34 NZ 2125 plakalı İ.U. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce hafif ticari araç daha sonra TIR, orta refüje çıkarak durabildi. Kazada TIR şoförü A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı TIR şoförünü ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü A.Ö.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil yolu Tuzla istikametine kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Keşan'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı Keşan'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı Pendik sahil yolunda korkunç kaza: Tır orta refüje çıktı Pendik sahil yolunda korkunç kaza: Tır orta refüje çıktı
Kaynak: DHA

Tragger, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE TIR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 18:43:14. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-PENDİK'TE TIR HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement