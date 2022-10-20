Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza - Son Dakika
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Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

20.10.2022 16:20

Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL cezaİSTANBUL Pendik'te seyir halinde olduğu sırada otomobilin direksiyonunu söken ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü polis tarafından yakalandı.

Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

İSTANBUL Pendik'te seyir halinde olduğu sırada otomobilin direksiyonunu söken ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye 980 TL para cezası kesilirken otomobil trafikten men edildi.

Pendik'te sahil yolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü aracının direksiyonunu yerinden söktü ve o tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın basına yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile sürücü S.B. yakalandı.

Araç sürücüsü S. B.'ye 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL 'teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' maddesinden 196TL 'tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak' maddesinden 196 TL, 'zorunlu sigorta yaptırmamak' maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.

Araç sürücüsü S. B. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza - Son Dakika
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