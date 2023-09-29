Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:56

İstanbul Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaynarca'daki bir alt geçidi su bastı. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali'ne giden yolda şiddetli yağışın da etkisiyle sürücüler mahsur kaldı. Bir otomobil sürücüsü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik Kaynarca'daki bir alt geçidi su bastı. Sel sularında mahsur kalan bir sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak canını zor kurtardı.

CANINI ZOR KURTARDI

Pendik Alt Kaynarca tüneli ise sel sularına teslim oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali'ne giden yolda şiddetli yağışın da etkisiyle sürücüler mahsur kaldı. Alt geçitte bir otomobil sürücüsü otomobilden merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Kaynarca, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alt geçitte selde mahsur kalan sürücü merdiven korkuluklarına atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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