Son Dakika Haberleri: Pendik'te Silahlı Aile Kavgası; Enişte Öldü, Kayınbiraderler Yaralandı -3

Pendik'te Silahlı Aile Kavgası; Enişte Öldü, Kayınbiraderler Yaralandı -3

7 dakika önce

PENDİK'te kayınbiraderinin evindeki eşini almaya giden kişi ile kayınbiraderleri arasında silahlı kavga çıktı.

Pendik'te Silahlı Aile Kavgası; Enişte Öldü, Kayınbiraderler Yaralandı -3, System.String[]
PENDİK'te kayınbiraderinin evindeki eşini almaya giden kişi ile kayınbiraderleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda enişte hayatını kaybetti, iki kayınbirader ise ayağından yaralandı.

Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre İsa ve Musa Çalışkan, geçtiğimiz Cuma günü eşi Şerif Çalışkan ile kavga eden ablaları Fadime Çalışkan'ı evlerine getirdi. Akraba evliliği yapan Şerif Çalışkan ise bu sabah silahla kayınbiraderlerinin evine geldi ve aralarında geçen tartışma sonrası silahını çekerek ateş etmeye başladı. İsa Çalışkan da belinden silahı çıkarıp eniştesine ateş etti. İsa Çalışkan ve Musa Çalışkan ayağından yaralandı. Ağır yaralanan Şerif Çalışkan (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı İsa Çalışkan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bacağında hafif sıyrık bulunan Musa Çalışkan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Şerif Çalışkan ve Fadime Çalışkan çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:08 Kaynak: DHA

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