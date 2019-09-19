Son Dakika Haberleri: Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı
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Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı

50 dakika önce

Pendik'te, dün bir okulun önünde meydana gelen silahlı kavga sonucu yolda yürüyen çiftin yaralanmasına neden olan ve gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Pendik'te, dün bir okulun önünde meydana gelen silahlı kavga sonucu yolda yürüyen çiftin yaralanmasına neden olan ve gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokağı üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde şüpheli Abdülkadir Eren, kavga ettiği bir kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yolda yürümekte olan Emine Y. ve eşi Emre Y. bacağına ve koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulans ekipleriyle beraber Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okul önüne sevk edilen polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına götürülen şüpheli, savcılıkta verdiği ifadeden sonra adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı Abdülkadir Eren, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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