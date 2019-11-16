PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ... (1)
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İstanbul DHA Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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