PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ... (1)

İstanbul DHA

Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler