Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü...
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İstanbul DHAPendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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