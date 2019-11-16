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Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü...

6 saat önce

İstanbul DHAPendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul DHA

Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü...

İstanbul, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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