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Pendik'te silahlı saldırı

6 saat önce

İstanbul DHAPendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul DHA

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.

Pendik'te silahlı saldırı

İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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