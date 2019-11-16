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Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
6 saat önce
İstanbul DHA -PENDİK'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
İstanbul DHA -PENDİK'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.
Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.
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