Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

İstanbul DHA -PENDİK'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

Saldırgan olay sonrası gözaltına alındı.