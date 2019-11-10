Son Dakika Haberleri: Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı

Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı

6 saat önce

Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Pendik'te silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden araçla kaçtı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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