Son Dakika Haberleri: Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi - Son Dakika

Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi

6 saat önce

Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildiPendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.

Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik'te silahlı saldırı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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