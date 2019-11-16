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Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
7 saat önce
Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
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