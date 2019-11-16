Son Dakika Haberleri: Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

7 saat önce

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rabia Naz'ın amcası, kardeşini yalanladı: Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı
Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]