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Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açtı. Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırı sonucunda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayhan Yılmaz ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda yaralanan ve ölen 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Polis, Tandoğan Caddesi'ni trafik akışına kapatırken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Polis saldırgan Ahmet Önal'ı kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına aldı. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri evden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayın meydana geldiği Tandoğan Caddesi'ndeki market ve apartmanın çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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