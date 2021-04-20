PENDİK'TE SİPARİŞ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

PENDİK'TE SİPARİŞ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE OTOMOBİLE ÇARPTI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) - PENDİK'te aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, otomobile çarptı. Kazada yaralanan kuryeyi, çarptığı otomobilde bulunan kişi ise yalnız bırakmadı.

Kaza, dün saat 10.45'te Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, kurye İsmail Bitkaya kullandığı 34 CZJ 743 plakalı motosiklet ile önünde seyreden 34 ADL 623 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail Bitkaya yaralandı. Sipariş yetiştirmeye çalışırken kaza geçiren kuryeyi çevredeki vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Yaralı kurye, olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurye Bitkaya'nın çarptığı otomobilde bulunan ve bir an olsun yaralı kuryenin yanından ayrılmayan Ayhan Türkoğlu "Otomobilin aynasına çarptı. Şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.