Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada

09.11.2020 09:46
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada, System.String[]

Son dakika haberler: PENDİK'te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- PENDİK'te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün 23.50 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre site sakini M.C, akşam saat 23.00'ten sonra siteye motokurye ile yemek siparişi alınmamasına sinirlendi. Verdiği siparişi almak için site kapısına gelen M.C., güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep Y.'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yaklaştı. Pencereden Zeynep Y.ye hakaret ve tehditler yağdıran site sakini, öfkesini alamayarak güvenlik kulübesinin camını yumrukladı. Kırılan cam parçaları Zeynep Y.'nin yüzüne isabet etti. Darp raporu alan Zeynep Y., polise şikayette bulundu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, M.C.'nin güvenlik kulübesinin camından Zeynep Y. ile konuştuğu, sinirlerine hakim olamayan M.C.'nin güvenlik kulübesinin camını yumrukladığı, çevrede bulunanların M.C.'yi oradan uzaklaştırdığı, otomobiliyle oradan ayrılan site sakininin geri döndüğü, ardından M.C.'nin Zeynep Y.'nin bulunduğu kulübeye girmeye çalıştığı ve çevrede bulunanların buna engel olduğu görülüyor.Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Zeynep Y., "Gece saat 23.00'den sonra bize sipariş alınması yasağı geldi yönetim tarafından. Bize gelen mesaj onlarda da var. Saat 12'ye 10 kala bir sipariş geldi bir daireye. Daire sahibini aramaya kalmadan, siparişini almaya geldi. Siparişini aldıktan sonra dönüşte güvenlik kulübesinin önüne geldi. Arabasını park etti, kafasını camdan içeri uzatarak ağza alınmayacak bir sürü laf söyledi bana. Hakaret etti, çok zengin olduğunu, beni parasıyla satın alabileceğini, kaç paralık insan olduğumu, sabah beni işten kovduracağını söyledi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sonra tekrar arabasına yöneldikten sonra 'kaç paralık kadınsın diyorum sana' dedi. Ben de sadece sesimi yükselttim, 'ne diyorsun sen' diyerek." ifadelerini kullandı.Tekrar gelerek kafasını içeri uzattığını söyleyen Zeynep Y., "'Benimle anlaşacaksın, anlaşmak zorundasın.' diye tehdit etti. 'Burada iki tane güvenliğe silah sıktım. Eğer benimle anlaşmazsan üçüncüsü sen olacaksın.' dedi. Ben de öyle deyince camı örttüm. Bir yumruk attı, kırılmadı. İkinci yumrukla cam kırıldı. Cam parçaları yüzüme geldi. Biri kaşıma saplandı. Sonra ben o can havliyle kapıyı açtım, o arabasına binip gitti. 15-20 saniye içinde geri geldi. Eğer başka daire sakinleri olmasaydı orada o beni öldürmeye niyetliydi. 'Seni öldüreceğim, ben burada 2 tane güvenliği indirdim, 3'üncüsü sen olacaksın' dedi. Şikayette bulundum ama hiçbir şey yok. Karakola gittim, darp raporu aldım o da benden şikayetçi olmuş. 'Cama yanlışlıkla vurdum' demiş." diye konuştu.


Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada
Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pendik'te site sakinin güvenlik görevlisine saldırı anları kamerada - Son Dakika


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