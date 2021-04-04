Pendik'te sokak hayvanları için etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ve Pendik Belediyesi tarafından "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla mama dağıtımı, aşılama ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak'taki Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı'nda yarın düzenlenecek etkinlik, 09.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, belediye ekiplerince mama dağıtımı, aşılama ve sokak hayvanlarına yönelik çeşitli yarışmalar yapılacak.

Yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyelerin de verileceği etkinlikte kurulacak stantlarda, sahipli hayvanlarını getirenlere belediye ekiplerince ücretsiz kuduz aşısı yapılacak.

"Sokak hayvanları hepimizin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, hayvanların, dünyada önemli bir ekosistemin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydetti.

Ulu, her canlı varlığın hayatını sağlıklı bir çevre ve refah içerisinde devam ettirme hakkına sahip olduğunu ifade ederek, bu hakkın korunmasının, sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Her canlıya yapılan iyilikle bir sevabın olduğunu anlatan Ulu, "Onlar bize emanet. Sokağımızı onlarla paylaşalım bir kap mama, 1 kap suyu ihmal etmeyelim. Sokak hayvanları hepimizin ve bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.