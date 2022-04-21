Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

21.04.2022 22:53
Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te polis ekipleri, sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahsı kıskıvrak yakaladı.

Pendik'te polis ekipleri, sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahsı kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ile ilgili Pendik ilçesinde yürütülen çalışmalarda; geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında silahla paylaşımı yaptığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.K. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 26 adet kartuş, 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem yapılarak ekipler tarafından şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı.

(Sevgi Canpolat - İHA)

Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Sosyal medyada silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SOSYAL MEDYADA SİLAHLA PAYLAŞIM YAPAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement