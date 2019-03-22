Son Dakika Haberleri: Pendik'te Spor Salonunda Yangın

Pendik'te Spor Salonunda Yangın

46 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAPendik'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.

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Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Pendik'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.

Çamçeşme Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında bulunan bir spor salonunda sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Spor salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, salonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Spor salonundan görüntü

-Salon içerisinin dumanlı görüntüsü

-Camdan çıkan dumanların görüntüsü

-Binadan görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Pendik, İtfaiye, Güncel
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