Son Dakika Haberleri: Pendik'te Spor Salonunda Yangın

Pendik'te Spor Salonunda Yangın

37 dakika önce

PENDİK'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.

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PENDİK'te bulunan bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.

Çamçeşme Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katında bulunan bir spor salonunda sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Spor salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, salonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Sabah, İtfaiye, Güncel
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