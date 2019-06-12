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PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

3 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAPendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı.

PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı. Bir buçuk saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı. Altgeçitte mahsur kalan araç ve su tahliye çalışmaları havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Altgeçitte mahsur kalan aracın havadan görüntüleri
-Su tahliye çalışmaları
 


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
DHA, Pendik, Güncel
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