PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
3 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAPendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı. Bir buçuk saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı. Altgeçitte mahsur kalan araç ve su tahliye çalışmaları havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-Altgeçitte mahsur kalan aracın havadan görüntüleri
-Su tahliye çalışmaları
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