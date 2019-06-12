PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
2 saat önce
PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (2) (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL - PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (2) (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul
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