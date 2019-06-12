Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Son Dakika Güncel Haber

PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

2 saat önce

PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (2) (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (2) (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek Altın günü nasıl kapattı? İşte son durum Beşiktaş'ın istediği Peniel Mlapa için VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi! Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE SU BASAN ALT GEÇİDİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]