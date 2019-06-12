Pendik'te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
4 saat önce
Pendik'de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
'de bir vatandaş, su baskını
meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Pendik'te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim
alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.
(İHA)
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