Son Dakika Haberleri: Pendik'te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

4 saat önce

Pendik'de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.

Pendik'de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Pendik'te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.
(İHA)
Pendik'te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Lokman Hekim, su baskını, Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da çardaklarda denize sıfır ücretsiz tatil yapıyorlar İstanbul'da E-5 göle döndü, iki ilçe sular altında kaldı Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]