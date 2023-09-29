İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Son Güncelleme: 29.09.2023 09:20

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'un Avrupa yakasında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nı vurdu. Pendik'te yağış nedeniyle istinat duvarı, işçi servisinin üzerine çöktü. Serviste sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te bir çok yeri su bastı

PENDİK'TE BİRÇOK YERİ SU BASTI

Gece saatlerinde etkisini yavaş yavaş yitiren yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nı vurdu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı.

Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te bir çok yeri su bastı

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde İstanbul'un Pendik ilçesinde sokakların sular altında kaldığı ve aralarında çok sayıda okul servisinin de bulunduğu araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Öte yandan Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Sağanak bu kez de Anadolu yakasını vurdu! İstanbul Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Kaynak: DHA

İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
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