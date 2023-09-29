İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

PENDİK'TE BİRÇOK YERİ SU BASTI

Gece saatlerinde etkisini yavaş yavaş yitiren yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nı vurdu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde İstanbul'un Pendik ilçesinde sokakların sular altında kaldığı ve aralarında çok sayıda okul servisinin de bulunduğu araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Öte yandan Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.