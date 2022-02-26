Pendik'te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Pendik'te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu

26.02.2022 23:40

- Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın kocası ile birlikte ölü bulundu.

- Pendik'te Ukrayna uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın kocası ile birlikte ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Ukrayna uyruklu olduğu belirtilen kadın ile denizci olduğu belirtilen kocası yaşadıkları evde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ederken ismi öğrenilemeyen kocanın, eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(Onur Hamzaoğlu/İHA)

Pendik'te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu
Pendik'te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu
Pendik'te şüpheli ölüm: Karı koca ölü olarak bulundu

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Osmangazi, Orhangazi, Ukrayna, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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