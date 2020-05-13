PENDİK'TE ŞÜPHELİNİN OTOMOBİLİ ÇALMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Öte yandan şüphelinin olay yerine otomobiliyle geldiği ve park halindeki otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında görüldü.

Pendik 'te park halindeki otomobili çalan şüpheli kameralara yansıdı. Çok sayıda suçtan kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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