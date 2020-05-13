PENDİK'TE ŞÜPHELİNİN OTOMOBİLİ ÇALMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Öte yandan şüphelinin olay yerine otomobiliyle geldiği ve park halindeki otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında görüldü.

Edinilen bilgiye göre Pendik'te park halinde bulunan otomobil 8 Mayıs'ta çalındı. Otomobil sahibi Ü.Y.K.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerini gören kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalarının devamında şüphelinin olay yerine geldiği otomobilin plakası tespit edildi. Polis , şüphelinin kullandığı otomobili takibe alarak tespit etmiş olduğu adresine 11 Mayıs'ta baskın düzenledi. Gözaltına alınan Yunus B. (24) Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Pendik 'te park halindeki otomobili çalan şüpheli kameralara yansıdı. Çok sayıda suçtan kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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