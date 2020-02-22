Pendik'te sürücülerin drift şovu kazayla sonlandı - Son Dakika
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Pendik'te sürücülerin drift şovu kazayla sonlandı

7 saat önce

Pendik'te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı.

Pendik'te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. İki sürücü de trafik kurallarını hiçe sayarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te Aydos Yolunda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yaparak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüsü gören başka bir sürücü de yolun gerisinden gelerek drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın plakasının kapalı olduğu iddia edilen sürücü, kazanın ardından gaza basarak olay yerinde uzaklaştı.

İki otomobil sürücüsünün trafik kurallarını hiçe saydığı olayda aracın kaza yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir sürücü aracıyla drift yaparak ilerliyor. Arkadan aracıyla gelen başka bir sürücü de drfit yapıyor ve bariyerlere çarpıyor. Ardından oradan uzaklaşıyor.

(İHA)

Pendik'te sürücülerin drift şovu kazayla sonlandı

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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