Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
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Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

10.04.2022 16:01
Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

TRAFİK'te tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti.

TRAFİK'te tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.

Trafik kavgası, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi. Bir otomobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi. TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.


Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada
Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada
Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada
YORUMLAR
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Sabiha Gökçen, Tragger, Pendik, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
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