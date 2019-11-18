Son Dakika Haberleri: Pendik'te taciz gerginliği
Son Dakika Güncel Pendik'te taciz gerginliği - Son Dakika

Pendik'te taciz gerginliği

6 saat önce

İstanbul Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Pendik'te taciz gerginliği, System.String[]

İstanbul Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.

İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi
MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te taciz gerginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]