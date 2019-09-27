Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi
1 saat önce
Pendik'te depremde çatlaklar oluşan 3 katlı bir bina tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
Pendik'te depremde çatlaklar oluşan 3 katlı bir bina tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Pendik Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada deprem sırasında çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak, bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşması nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan da görüntülendi.
(İHA)
Son dakika: İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?