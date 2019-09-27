Son Dakika Haberleri: Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi
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Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi

1 saat önce

Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Pendik'te 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri dışarı çıkarılırken, tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

Pendik Orhangazi Mahallesinde 3 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak bina sakinleri dışarı çıkartıldı.

Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi

Deprem, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
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