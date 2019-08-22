Son Dakika Haberleri: Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü

34 dakika önce

Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştüİSTANBUL - Pendik sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı.

Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü

İSTANBUL - Pendik sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp takla attı. Takla atan araç karşı şeride uçarak bir otomobilin üzerine düştü. Görenleri şaşkına çeviren kazada iki kişi yaralandı.

Pendik sahil yolunda saat 15.30 sıralarında, seyir halindeki bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun ortasındaki trafik lambasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü. Kazada iki kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aracın takla atarak otomobilin üzerine ters şekilde düştüğü kaza görenleri şaşkına çevirdi.

Aracın üzerine düştüğü otomobilden yara almadan kurtulan kadın, "Beklerken arabalara yeşil ışık yandı, hareket etmeye başladı. Karşıdan araba hızla ilerliyordu. Sadece uçtuğunu ve bizim arabaya fırladığını gördüm. Panik halinde dışarı çıktık, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı
İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Yüzleri maskeli terör yandaşları içinde yolcu bulunan minibüsü böyle yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]