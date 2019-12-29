PENDİK'TE TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

PENDİK'TE TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

PENDİK'TE TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin çalışması

-Yaralının çıkarılıp ambulansa konulması

-Polislerden görüntü

-Genel ve detay


- İstanbul
İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
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