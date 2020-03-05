Pendik'te taksi sürücüsünü gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te taksi sürücüsünü gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Pendik'te taksi sürücüsünü gasbeden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Pendik'te taksi sürücüsünü gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pendik'te taksi sürücüsünü gasbeden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Pendik'te taksi sürücüsünü gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde taksi sürücüsü Uğur K'nin biber gazı kullanılmak suretiyle gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli Mehmet O. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı biber gazı ile gasbettiği 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyette 14 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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